Partia Likud oświadczyła, że złożyła do Centralnej Komisji Wyborczej Izraela 775 skarg dotyczących udokumentowanych, jak twierdzi, przypadków niewłaściwego zachowania i prób fałszerstw w lokalach wyborczych w miejscowościach z arabską większością. Przedstawiciel partii ds. uczciwości wyborów Sagi Kaisler oskarżył komisję o rzekome lekceważenie zgłoszeń o naruszeniach na rzecz wysokiej frekwencji wyborczej, informuje The Jerusalem Post.

Zgłoszenia dotyczące możliwych naruszeń

Wcześniej tego samego dnia Likud informował o 620 zgłoszeniach dotyczących nietypowych incydentów i podejrzewanych naruszeń w lokalach wyborczych w sektorze arabskim. Według partii informacje zebrano za pośrednictwem sieci ponad 1 500 jej przedstawicieli w całym kraju.

Około jedna trzecia zgłoszeń dotyczyła zapisywania danych osobowych wyborców i przekazywania informacji poza lokale wyborcze. Kolejne 66 zgłoszeń, według Likudu, wiązało się z możliwymi naruszeniami dotyczącymi kart do głosowania i kopert. W 26 przypadkach chodziło o trudności z weryfikacją tożsamości wyborcy i wykonywaniem uprawnień przez członków komisji obwodowych, a kolejne 17 zgłoszeń dotyczyło przemocy i gróźb.

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Twierdzenia o zniknięciu kopert

W sztabie partii oświadczono, że w lokalu wyborczym w Fassucie zniknęło 10 zapieczętowanych kopert. Również w Dżadejdi-Makr, według sztabu, stwierdzono różnicę 11 kopert między ich liczbą a odnotowaną liczbą wyborców.

Sztab Likudu skrytykował także zarządzenie dyrektora generalnego Centralnej Komisji Wyborczej, mające zapobiegać gromadzeniu się ludzi. Partia uważa, że taka instrukcja może osłabić przestrzeganie wymogów dotyczących identyfikacji wyborców i procedury głosowania. Kaisler wezwał do natychmiastowego zbadania podejrzeń, zaangażowania niezależnych obserwatorów i zapewnienia przejrzystości głosowania.

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