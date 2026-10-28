Prezydent Brazylii Luiz Inácio Lula da Silva, który we wtorek skończył 81 lat, oświadczył, że będzie pracował „24 godziny na dobę” po ponownym wyborze na czwartą kadencję prezydencką. W drugiej turze wyborów, która odbyła się w niedzielę, Lula zdobył 51,8% głosów, podczas gdy jego rywal, prawicowy senator Flávio Bolsonaro, uzyskał 48,2%, informuje Dawn.

Obietnica na nową kadencję

W nagraniu opublikowanym na Instagramie Lula oświadczył, że zamierza przeprowadzić najlepszą kadencję prezydencką w historii kraju. Obiecał także poświęcić cały swój czas na przekształcenie Brazylii w kraj, „o którym wszyscy marzą”.

Lula jest jednym z najstarszych światowych przywódców. Prezydent USA Donald Trump, który w czerwcu obchodził 80. urodziny, jest młodszy zaledwie o kilka miesięcy.

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Kampania i poparcie młodzieży

Podczas kampanii wyborczej Lula odpowiadał na pytania dotyczące wieku, mówiąc, że jest „w najlepszej formie”. Biegał podczas wydarzeń wyborczych i publikował w mediach społecznościowych nagrania ze swoich treningów na siłowni.

Po porażce w pierwszej turze z Flávio Bolsonaro, synem byłego prezydenta Jaira Bolsonaro, kampania Luli zmieniła podejście do mediów społecznościowych. Według publikacji prezydent kupił swój pierwszy telefon komórkowy i nazwał siebie „królem selfie”. Po zwycięstwie podziękował „niepokornej młodzieży” Brazylii za wsparcie w kampanii.

Partia Pracujących Luli wezwała zwolenników do świętowania jego urodzin w pobliżu rezydencji prezydenckiej w Brasílii.

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