Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, которому во вторник исполнился 81 год, заявил, что будет работать «24 часа в сутки» после переизбрания на четвертый президентский срок. Во втором туре выборов, состоявшемся в воскресенье, Лула набрал 51,8% голосов, тогда как его соперник, правый сенатор Флавиу Болсонару, — 48,2%, сообщает Dawn.

Обещание на новый срок

В видео, опубликованном в Instagram, Лула заявил, что намерен провести лучший президентский срок в истории страны. Он также пообещал посвятить все свое время тому, чтобы превратить Бразилию в страну, «о которой все мечтают».

Лула является одним из самых пожилых мировых лидеров. Президент США Дональд Трамп, который в июне отметил 80-летие, младше лишь на несколько месяцев.

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Кампания и поддержка молодежи

Во время предвыборной кампании Лула отвечал на вопросы о возрасте заявлениями, что он «в лучшей форме». Он бегал во время предвыборных мероприятий и публиковал в соцсетях видео своих тренировок в спортзале.

После поражения в первом туре от Флавиу Болсонару, сына бывшего президента Жаира Болсонару, кампания Лулы изменила подход к социальным сетям. По данным издания, президент приобрел свой первый мобильный телефон и назвал себя «королем селфи». После победы он поблагодарил «непокорную молодежь» Бразилии за поддержку в кампании.

Рабочая партия Лулы призвала сторонников отметить его день рождения возле президентской резиденции в Бразилиа.

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