巴西总统卢拉81岁承诺全天候工作——《黎明报》

巴西总统路易斯·伊纳西奥·卢拉·达席尔瓦周二迎来81岁生日，他表示，在连任第四个总统任期后将“每天工作24小时”。在周日举行的第二轮选举中，卢拉获得51.8%的选票，而其对手、右翼参议员弗拉维奥·博索纳罗获得48.2%，《黎明报》报道。

对新任期的承诺

卢拉在Instagram发布的视频中表示，他打算完成该国历史上最好的总统任期。他还承诺将投入全部时间，把巴西变成“人人梦想的”国家。

卢拉是全球最年长的领导人之一。美国总统唐纳德·特朗普今年6月迎来80岁生日，仅比卢拉年轻几个月。

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竞选活动与年轻人的支持

在竞选期间，卢拉面对有关年龄的问题时表示自己“处于最佳状态”。他在竞选活动中跑步，并在社交媒体上发布自己在健身房训练的视频。

在第一轮输给前总统雅伊尔·博索纳罗之子弗拉维奥·博索纳罗后，卢拉的竞选团队改变了其社交媒体策略。据该报报道，总统购买了他的第一部手机，并称自己为“自拍之王”。获胜后，他感谢巴西“不羁的年轻人”在竞选期间给予支持。

卢拉所属的劳工党呼吁支持者在巴西利亚总统官邸附近庆祝他的生日。

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