美国副总统J.D. 万斯致函伊朗最高国家安全委员会秘书穆赫森·雷扎伊。RMF24报道称，消息援引《华尔街日报》。据该报消息，这一行动是奉美国总统唐纳德·特朗普之命进行，旨在确定华盛顿和德黑兰能否重返谈判。

致穆赫森·雷扎伊的信

据《华尔街日报》报道，万斯的信息已转交给穆赫森·雷扎伊。该报称雷扎伊是伊朗安全部门负责人，也是伊斯兰革命卫队前指挥官。该报消息人士表示，副总统的行动是按特朗普的指示进行的。

据《华尔街日报》消息，美国政府试图确定双方是否拥有足够的共同立场，以便特朗普放弃在未来几周内对伊朗发动短暂但猛烈袭击的命令。一些美国官员认为，与德黑兰强硬派代表接触可能带来更好的外交结果。

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没有具体条件

《华尔街日报》指出，万斯的信件和美伊代表之间的接触均未包含和平协议的具体条件。该报一名知情消息人士称，这些接触涉及未来谈判可能的框架。

上周，雷扎伊表示，在德黑兰的关键条件得到满足之前，伊朗不会与华盛顿对话。与此同时，路透社报道称，卡塔尔调解人已向伊朗转交一份旨在结束与美国和以色列战争的新协议草案。一名伊朗高级官员表示，部分提出的解决方案对德黑兰而言不可接受。

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