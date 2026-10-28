Wiceprezydent USA J.D. Vance wysłał list do Mohsena Rezaiego, sekretarza Najwyższej Rady Bezpieczeństwa Narodowego Iranu. Informuje o tym RMF24, powołując się na „The Wall Street Journal”. Według gazety inicjatywę podjęto na polecenie prezydenta USA Donalda Trumpa, aby ustalić, czy Waszyngton i Teheran mogą wrócić do negocjacji.

List do Mohsena Rezaiego

Jak pisze WSJ, wiadomość Vance’a przekazano Mohsenowi Rezaie, którego gazeta nazywa szefem irańskich służb bezpieczeństwa i byłym dowódcą Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej. Źródła gazety przekazały, że działania wiceprezydenta zostały podjęte na polecenie Trumpa.

Według WSJ administracja USA dąży do ustalenia, czy strony mają wystarczająco wiele wspólnych stanowisk, aby Trump zrezygnował z rozkazu przeprowadzenia w najbliższych tygodniach krótkiego, lecz intensywnego ataku na Iran. Część amerykańskich urzędników uważa, że kontakty z przedstawicielami twardej linii w Teheranie mogą przynieść lepszy rezultat dyplomatyczny.

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Bez konkretnych warunków

WSJ zauważa, że ani list Vance’a, ani kontakty przedstawicieli USA i Iranu nie zawierały konkretnych warunków porozumienia pokojowego. Według poinformowanej rozmówczyni gazety dotyczyły one możliwych ram przyszłych negocjacji.

W ubiegłym tygodniu Rezaei oświadczył, że Iran nie będzie rozmawiał z Waszyngtonem, dopóki kluczowe warunki Teheranu nie zostaną spełnione. Tymczasem Reuters podał, że katarscy pośrednicy przekazali Iranowi nowy projekt porozumienia w sprawie zakończenia wojny z USA i Izraelem. Wysoki rangą irański urzędnik oświadczył, że część proponowanych rozwiązań jest nie do przyjęcia dla Teheranu.

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