Вице-президент США Джей Ди Вэнс направил письмо секретарю Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсену Резаи. Об этом сообщает RMF24 со ссылкой на The Wall Street Journal. По информации газеты, инициатива была предпринята по поручению президента США Дональда Трампа, чтобы выяснить, могут ли Вашингтон и Тегеран вернуться к переговорам.

Письмо для Мохсена Резаи

Как пишет WSJ, послание Вэнса передали Мохсену Резаи, которого издание называет руководителем иранских служб безопасности и бывшим командующим Корпуса стражей исламской революции. Источники газеты сообщили, что действия вице-президента были предприняты по поручению Трампа.

По данным WSJ, администрация США стремится выяснить, имеют ли стороны достаточно общих позиций, чтобы Трамп отказался от приказа о кратковременной, но интенсивной атаке на Иран в ближайшие недели. Часть американских чиновников считает, что контакты с представителями жесткой линии в Тегеране могут дать лучший дипломатический результат.

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Без конкретных условий

WSJ отмечает, что ни письмо Вэнса, ни контакты представителей США и Ирана не содержали конкретных условий мирного соглашения. По словам осведомленной собеседницы издания, они касались возможных рамок для будущих переговоров.

На прошлой неделе Резаи заявил, что Иран не будет разговаривать с Вашингтоном, пока не будут выполнены ключевые условия Тегерана. Тем временем Reuters сообщил, что катарские посредники передали Ирану новый проект соглашения для завершения войны с США и Израилем. Высокопоставленный чиновник Ирана заявил, что часть предложенных решений неприемлема для Тегерана.

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