南非计划将从犯罪分子处没收的资金中的10亿兰特用于打击有组织犯罪和腐败。另有10亿兰特被拨用于在帮派活动频繁地区部署军队，《每日商报》援引代理警察部长菲罗兹·卡查利亚的话报道。

这笔资金来自犯罪资产追回账户，该账户通过没收犯罪团伙的财产和资金得到补充。该部长称，国家检察机关资产没收部门及其他机构已查扣并追回超过110亿兰特。

警察改革

卡查利亚介绍了重启南非警察局的计划，内容包括警察领导层去政治化、恢复刑事情报、加强侦查部门、打击帮派以及整顿采购程序。他将改革与姆布伊塞利·马德兰加法官领导的委员会的工作联系起来；该委员会正在审查腐败、犯罪网络可能渗透司法系统以及警察机构存在的问题。

为筹备改革，该部长成立了一个由14名专家组成的咨询小组。该小组应在委员会公布其建议之前开始工作，委员会的建议预计将于2027年1月前出台。卡查利亚表示，首批措施包括让独立的外部专家加入遴选各省警察专员的委员会。

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警察局、技术与采购

改革方向之一是将优先警察局的数量从35个增至140个。这些是犯罪率最高的警察局，将对包括交通工具在内的资源短缺情况进行评估，并加强对管理人员工作成果的监督。卡查利亚称，140个警察局中已有87个提交了改进计划。

警方还计划将报案办理、案件登记和文件认证数字化，以使工作人员从部分行政工作中解脱出来。约翰内斯堡亚历山德拉警察局的项目已准备实施。

改革的另一部分涉及采购。在对供应系统员工进行的第一阶段生活方式审查中，54名员工中有25人未能通过审查。卡查利亚将此类审查的必要性与该委员会对南非警察局和武西穆齐·马特拉拉之间Medicare24合同的审查联系起来，文中称马特拉拉为涉嫌的犯罪头目。该部长还表示，打算支持10万名社区巡逻人员，但该计划的资金尚未得到保障。

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