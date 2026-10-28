W Chinach petycja, która według doniesień była rozpowszechniana wśród studentów 14 uniwersytetów, w tym Uniwersytetu Pekińskiego, wzywa do przywrócenia konstytucyjnych ograniczeń kadencji prezydenta. Taipei Times podaje, że krążyła ona w poniedziałek, gdy rozpoczęło się plenum Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Chin.

Żądania petycji

Dokument zatytułowany „Wspólny apel grupy studentów uniwersytetów republiki” został początkowo opublikowany na chińskojęzycznej stronie internetowej, lecz wkrótce go usunięto. Domagano się w nim przywrócenia konstytucyjnych ograniczeń kadencji przywódców Chin oraz określenia funkcji i uprawnień urzędu prezydenta.

Petycja wzywała także do zwołania krajowej konferencji ludowej w sprawie demokratycznych zmian konstytucyjnych oraz do udoskonalenia mechanizmów wyboru, nadzoru i odwoływania urzędników. Osobno mowa była o ochronie możliwości dyskusji o sprawach publicznych.

Zniesienie określonych w konstytucji ograniczeń dla stanowisk prezydenta i wiceprezydenta opisano w tekście jako coś, co zdezorientowało i zaniepokoiło studentów. Autorzy petycji oświadczyli, że stabilność państwa powinna opierać się na przewidywalności instytucji, a nie na zależności od jednej osoby.

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Reakcja Tajwanu

Minister Rady ds. Chin Kontynentalnych Tajwanu Chiu Chui-cheng powiedział dziennikarzom w Tajpej, że jego zdaniem każdy intelektualista z sumieniem poparłby otwarty apel niezależnie od jego pochodzenia. Dodał również, że chińscy profesorowie, z którymi rozmawiał w 2017 roku, przed zawieszeniem wymian między cieśniną, wyrażali podobne zastrzeżenia wobec dożywotniej prezydentury Xi Jinpinga.

Według Chiu ówcześni akademicy uważali, że tradycja polityczna wymagała od Xi Jinpinga wskazania następcy, a nie ubiegania się o dodatkowe kadencje. Oświadczył też, że po skupieniu przez Komunistyczną Partię Chin władzy wokół jednego przywódcy możliwość korygowania przez intelektualistów błędów politycznych całkowicie zniknęła.

W marcu 2018 roku Xi Jinping kierował procesem wprowadzania poprawek konstytucyjnych, które umożliwiły mu dożywotnie sprawowanie urzędu prezydenta, konsolidację władzy i osłabienie ograniczeń instytucjonalnych. Radio Free Asia podało, że nie zdołało ustalić, czy apel powstał w Chinach: strona Siyuan Lake BBS była hostowana w Korei Południowej, a danych osobowych autorów nie podano. Jednocześnie zrzuty ekranu uzyskane przez Liberty Times wskazywały, że petycję opublikowano na co najmniej 17 forach związanych z chińskimi uniwersytetami.

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