Четверых полицейских в Исламабаде подозревают в ограблении — Dawn

В столице Пакистана Исламабаде зарегистрировали уголовное дело против четырех полицейских, в том числе бывшего начальника полицейского участка, а также двух других лиц. Дело открыли в связи с их предполагаемой причастностью к незаконному удержанию мужчины и завладению деньгами и ценностями на сумму более 1,4 млн рупий, сообщает Dawn.

Заявление об обыске и исчезновении имущества

Дело зарегистрировали в полицейском участке Самбал по жалобе Овайса Батта. Инцидент, о котором говорится в заявлении, произошел 19 августа в дере Овайса Батта в секторе F-12.

Согласно FIR, гость Батта по телефону сообщил ему о ссоре между его работниками и соседями. После этого к дере прибыл двоюродный брат заявителя Хавар Батт. В жалобе указано, что он увидел полицейских и двух других лиц, которые обыскивали помещения и ломали двери.

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Как утверждается в FIR, начальник участка угрожал Хавару Батту оружием и отобрал у него мобильный телефон после того, как тот возразил против действий полицейских. Позже подозреваемые, по версии заявителя, забрали 475 тыс. рупий наличными и ценности стоимостью 1 млн рупий. Хавара Батта также доставили в участок и отпустили следующим утром.

Обращения в суды

Овайс Батт заявил Dawn, что полиция также возбудила против него сфабрикованное дело о драке. На следующий день он получил в суде залог до ареста, а позже суд закрыл дело после того, как заявитель по нему сообщил, что ничего о нем не знает.

По словам Батта, он обратился в суд с требованием зарегистрировать дело против полицейских и других лиц, однако полиция не выполнила соответствующее решение. После этого он подал обращение в Высокий суд Исламабада, который также обязал полицию зарегистрировать дело.

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