伊斯兰堡四名警察涉嫌抢劫——《黎明报》

巴基斯坦首都伊斯兰堡已对四名警察（其中包括一名前警察局局长）以及另外两人立案。这起案件涉及他们涉嫌非法拘禁一名男子，并非法取得总值超过140万卢比的现金和贵重物品，《黎明报》报道。

关于搜查和财物失踪的陈述

该案根据奥韦斯·巴特的投诉，在桑巴尔警察局立案。投诉中所述的事件发生于8月19日，地点是F-12区奥韦斯·巴特的德拉。

根据FIR，巴特的一名客人通过电话告知他，其员工与邻居发生了争吵。随后，投诉人的堂兄哈瓦尔·巴特来到该德拉。投诉称，他看到警察和另外两人正在搜查场所并破坏门。

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FIR称，警察局局长因哈瓦尔·巴特反对警察的行为，便持枪威胁他并拿走了他的手机。随后，据投诉人所述，嫌疑人拿走了47.5万卢比现金以及价值100万卢比的贵重物品。哈瓦尔·巴特还被带到警察局，并于次日早晨获释。

向法院申诉

奥韦斯·巴特告诉《黎明报》，警方还以斗殴为由对他立了一起捏造的案件。次日，他在法院获得了逮捕前保释；之后，在该案投诉人表示对此一无所知后，法院结案。

巴特表示，他曾向法院申请对警察及其他人员立案，但警方没有执行相关裁定。此后，他向伊斯兰堡高等法院提出申请，该法院也命令警方立案。

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