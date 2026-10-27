Чотирьох поліцейських в Ісламабаді підозрюють у пограбуванні — Dawn

У столиці Пакистану Ісламабаді зареєстрували кримінальну справу проти чотирьох поліцейських, зокрема колишнього начальника поліцейської дільниці, а також двох інших осіб. Справу відкрили щодо їхньої ймовірної причетності до незаконного утримання чоловіка та заволодіння грошима і цінностями на суму понад 1,4 млн рупій, повідомляє Dawn.

Заява про обшук і зникнення майна

Справу зареєстрували в поліцейській дільниці Самбал за скаргою Овайса Батта. Інцидент, про який ідеться у заяві, стався 19 серпня в Дері Овайса Батта в секторі F-12.

За даними FIR, гість Батта телефоном повідомив йому про сварку між його працівниками та сусідами. Після цього до Дери прибув двоюрідний брат заявника Хавар Батт. У скарзі зазначено, що він побачив поліцейських і двох інших осіб, які обшукували приміщення та ламали двері.

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Як стверджується у FIR, начальник дільниці погрожував Хавару Батту зброєю та відібрав у нього мобільний телефон після заперечень проти дій поліцейських. Згодом підозрювані, за версією заявника, забрали 475 тис. рупій готівкою та цінності вартістю 1 млн рупій. Хавара Батта також доправили до відділку й відпустили наступного ранку.

Звернення до судів

Овайс Батт заявив Dawn, що поліція також порушила проти нього сфабриковану справу про бійку. Наступного дня він отримав у суді заставу до арешту, а пізніше суд закрив справу після того, як заявник у ній повідомив, що нічого про неї не знає.

За словами Батта, він звернувся до суду з вимогою зареєструвати справу проти поліцейських та інших осіб, однак поліція не виконала відповідне рішення. Після цього він подав звернення до Високого суду Ісламабада, який також зобов’язав поліцію зареєструвати справу.

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