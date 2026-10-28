Угольная шахта Makhado, контролируемая MC Mining, на севере ЮАР входит в фазу производства, несмотря на длительное оспаривание её разрешений коалицией фермеров, сельских общин и природоохранных организаций. Предприятие расположено возле Тшиписе, в пределах биосферного резервата Вхембе, где также планируется развивать металлургические производства в специальной экономической зоне Мусина-Махадо.

Как сообщает Daily Maverick, контролирующий акционер MC Mining — Kinetic Development Group — также является одним из основных инвесторов промышленной зоны. Среди связанных проектов — феррохромный завод мощностью 1 млн тонн в год, одобренный в мае, а также предложенный коксохимический и энергетический комплекс мощностью 3 млн тонн в год.

Спор о воде

Представители коалиции утверждают, что отдельные шахты и промышленные объекты рассматриваются в процедурах оценки воздействия на окружающую среду по отдельности, без надлежащей оценки их совокупной нагрузки на водные ресурсы. Они указывают на риски для бассейна реки Нзелеле, который уже располагает ограниченными запасами воды.

В июне юридическая фирма Richard Summers Inc от имени Living Limpopo, Earthlife Africa, биосферного резервата Вхембе и других организаций подала 97-страничное возражение на проект экологической оценки коксохимического предприятия. Авторы обращения потребовали сначала подтвердить наличие надёжного и устойчивого водоснабжения для производства.

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Коалиция также заявляет, что откачка воды из открытых угольных карьеров может снижать уровень грунтовых вод. В поданных возражениях приведена оценка риска истощения водоносных горизонтов на площади до 3 600 квадратных километров вокруг карьеров. По данным Daily Maverick, в пробах из скважин возле Makhado уже обнаруживали мышьяк.

Оспаривание разрешений

В 2021 году коалиция оспорила изменение разрешения Makhado, которое отменило действовавший тогда срок начала добычи. По словам представительницы Living Limpopo Лорен Либенберг, апелляция не рассматривалась более пяти лет, в то время как строительство продолжалось. В этом месяце министр отклонил обращение, когда шахта уже входила в производственную фазу.

MC Mining отвергла утверждения о незаконной деятельности, однако коалиция с этим не согласна и рассматривает возможность оспаривания нового решения. Противники промышленного развития предлагают альтернативную модель — специальную экологическую экономическую зону Вхембе с инвестициями в охрану природы, туризм, устойчивое сельское хозяйство и восстановление деградированных земель.

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