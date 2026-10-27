В Ізраїлі проводять парламентські вибори — NDTV World

У вівторок в Ізраїлі проводять парламентські вибори до Кнесету — перші після атаки ХАМАС 7 жовтня 2023 року. Позиції прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньягу при владі опинилися під питанням, а його центристські суперники обіцяють нову політичну еру, повідомляє NDTV World.

Коли очікувати результати

Голосування розпочинається о 7:00 за місцевим часом, або о 05:00 за Гринвічем, і завершується о 22:00. Після закриття дільниць ізраїльські телеканали мають оприлюднити екзитполи, які дадуть перші уявлення про підсумки волевиявлення.

Чітка картина може з’явитися протягом кількох годин. Водночас, якщо жодна партія або група партій не матиме очевидної парламентської більшості, визначення результату може затягнутися на дні або тижні. Остаточний підрахунок голосів очікують до 30 жовтня, а офіційні результати планують формально опублікувати 4 листопада.

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Формування коаліції

Кнесет складається зі 120 депутатів, яких обирають за пропорційною системою за загальнонаціональними партійними списками. Для отримання місць у парламенті партія має подолати бар’єр у 3,25% голосів. За оцінками, приблизно 12 партій можуть пройти цей поріг, тому остаточний розподіл мандатів потребуватиме часу.

Після остаточного підрахунку президент Іцхак Герцог проведе консультації з лідерами партій щодо кандидатури прем’єр-міністра та доручить сформувати уряд кандидату, який, на його думку, має найбільші шанси. На формування уряду відводиться до 42 днів. Якщо кандидат не впорається, шанс можуть отримати інші претенденти. За неможливості сформувати уряд призначать нові вибори, а чинний кабінет залишатиметься тимчасовим урядом.

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