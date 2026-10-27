以色列举行议会选举——NDTV World

以色列周二举行议会选举，选举产生议会成员——这是自2023年10月7日哈马斯发动袭击以来的首次选举。据NDTV World报道，总理本雅明·内塔尼亚胡的执政地位受到质疑，而其中间派对手承诺开启新的政治时代。

何时预计出结果

投票于当地时间7:00，即格林尼治时间5:00开始，并于22:00结束。投票站关闭后，以色列电视台预计将公布出口民调，这将首次显示投票结果。

几小时内可能会出现较为清晰的局面。同时，如果没有任何一个政党或政党团体拥有明显的议会多数，确定结果可能会拖延数天或数周。最终计票预计将在10月30日前完成，官方结果计划于11月4日正式公布。

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组建联盟

以色列议会由120名议员组成，他们通过全国政党名单的比例代表制选出。政党须获得3.25%的选票门槛才能赢得议会席位。据估计，约有12个政党可能跨过这一门槛，因此最终席位分配将需要时间。

最终计票完成后，总统伊萨克·赫尔佐格将就总理候选人与各党领导人进行协商，并委托他认为最有机会的候选人组建政府。组建政府最多有42天时间。如果该候选人未能完成任务，其他竞争者可能获得机会。如果无法组建政府，将举行新的选举，而现任内阁将继续作为看守政府。

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