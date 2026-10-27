W Karaczi w Pakistanie policja poinformowała o zatrzymaniu głównego podejrzanego w sprawie domniemanej kradzieży telefonów komórkowych 59 kobietom. Według organów ścigania 1 października kobiety zostały przewiezione do domu pod miastem w rejonie Gadap, rzekomo na rozmowy kwalifikacyjne.

Jak podaje Dawn, zatrzymanego zidentyfikowano jako Babara, znanego również jako Sahil Salman. Starszy superintendent policji okręgu Malir Abdul Khaliq Pirzada powiedział, że zabezpieczono przy nim 40 telefonów komórkowych.

Zatrzymanie według informacji policji

Według Pirzady podejrzany został zatrzymany po otrzymaniu przez policję informacji, gdy rzekomo zmierzał sprzedać 40 telefonów, aby zniszczyć dowody. Policja oświadczyła również, że posiada informacje wskazujące, iż kolejne 19 telefonów może znajdować się u innego podejrzanego, który się ukrywa.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Organy ścigania poinformowały, że wcześniej zatrzymały Waqasa, który zarezerwował dom pod miastem, koordynatorkę wydarzenia Nargis oraz Shahzada. Ten ostatni jest podejrzewany o pomoc głównemu podejrzanemu w ucieczce motocyklem po domniemanej kradzieży telefonów.

Wersja policji o fałszywych ofertach pracy

Według policji Babar, przy pomocy Nargis, utworzył grupę w WhatsAppie i zamieszczał ogłoszenia o pracy, aby zwabić kobiety. Następnie, według śledczych, wynajął autobus, którym przewieziono je do domu pod miastem. Podczas przesłuchania podejrzany, według policji, oświadczył, że zaplanował domniemaną kradzież po obejrzeniu filmów.

Czytaj nas na