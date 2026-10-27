Konferencja Episkopatu Meksyku wezwała władze państwowe do natychmiastowego rozpoczęcia poszukiwań 67-letniego księdza Clemente Moralesa, który zaginął w północno-zachodnim stanie Sinaloa. Biskupi obawiają się, że mógł paść ofiarą kartelu narkotykowego.

Apel o pilne poszukiwania

Jak informuje RMF24, w oświadczeniu w mediach społecznościowych biskupi wezwali właściwe organy do wypełnienia obowiązków i współpracy w celu jak najszybszego odnalezienia księdza.

Według świadków Morales był ostatnio widziany w Culiacán, stolicy stanu Sinaloa. W tym mieście regularnie dochodzi do porwań i zabójstw związanych z działalnością karteli.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Zagrożenie dla duchowieństwa

Stan Sinaloa jest uważany za jeden z ośrodków wojny narkotykowej w Ameryce Łacińskiej. Od początku 2024 roku w Culiacán zginęło ponad 2 tysiące osób w wyniku starć między uzbrojonymi grupami przestępczymi oraz wewnętrznych konfliktów w kartelu Sinaloa.

Według danych władz Meksyku w ciągu ostatnich siedmiu lat z rąk zorganizowanych grup przestępczych zginęło 14 katolickich księży. Kościół katolicki w kraju wcześniej zwracał uwagę na zagrożenia dla duchowieństwa, którego przedstawiciele wspierają lokalne społeczności i prowadzą działalność społeczną.

Czytaj nas na