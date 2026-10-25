Lider izraelskiej opozycji i partii Jaszar, Gadi Eisenkot, oświadczył, że premier Binjamin Netanjahu nie jest już zdolny do kierowania krajem. Skrytykował prośbę Netanjahu o przygotowanie się na możliwe międzynarodowe sankcje gospodarcze i bankowe za pomocą alternatywnych środków płatniczych, w tym kryptowalut i technologii blockchain.

Jak poinformowała Anadolu Agency, Eisenkot we wpisie w serwisie społecznościowym X oskarżył Netanjahu o niszczenie izraelskiego społeczeństwa i osłabianie armii, a także stwierdził, że ten miał rzekomo podjąć się niszczenia gospodarki kraju na pokolenia. Opozycjonista twierdzi, że ostatnie wypowiedzi premiera świadczą o utracie przez niego kontaktu z rzeczywistością.

Plan alternatywnych płatności

Wcześniej Netanjahu oświadczył, że poprosił o przygotowanie planu gospodarczego zakładającego wykorzystanie alternatywnych metod płatności, w tym kryptowalut i blockchainu. Według niego jest to potrzebne na wypadek możliwych międzynarodowych sankcji gospodarczych i bankowych, w tym ograniczeń dla izraelskiego systemu bankowego.

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Premier powiedział również, że amerykańska pomoc wojskowa nie będzie trwać wiecznie, dlatego Izrael musi przygotować się na jej ewentualne wstrzymanie i wzmacniać własną samowystarczalność wojskową. Jednocześnie Netanjahu nie zadeklarował zamiaru wyprowadzenia kraju ze światowego systemu gospodarczego; taka interpretacja jest częścią krytyki Eisenkota.

Krytyka przed wyborami

Eisenkot ironicznie nazwał inicjatywę „Bibicoin”, nawiązując do przydomka Netanjahu, Bibi. Poddał w wątpliwość, w jaki sposób izraelskie firmy technologiczne będą mogły otrzymywać płatności od zagranicznych klientów i pozyskiwać zagraniczne inwestycje, jeśli będą musiały omijać międzynarodowy system bankowy.

Polityk oświadczył również, że izolacja gospodarcza może skłonić firmy do opuszczenia Izraela, doprowadzić do strat oszczędności i inwestycji oraz ograniczyć środki na ochronę zdrowia i edukację. Według izraelskich mediów nienazwany wysokiej rangi urzędnik odpowiedzialny za sprawy gospodarcze również uważa, że omijanie sankcji bankowych za pomocą kryptowalut nie przyniesie oczekiwanego rezultatu, a sama propozycja może zaszkodzić gospodarce. Dyskusja odbywa się przed wyborami do Knesetu zaplanowanymi na wtorek.

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