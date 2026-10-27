Podczas nalotu izraelskiego wojska w Kalkilji w Palestynie, na okupowanym Zachodnim Brzegu Jordanu, Palestyńczyk Naim Abu Szihaab otrzymał rozkaz opuszczenia domu, po czym został on zburzony. Według Anadolu Agency, powołującej się na lokalne źródła, wojsko przybyło do dzielnicy an-Naqqar z dwoma buldożerami.

Przyczyna rozbiórki i starcia

Lokalne źródła podały, że jako powód rozbiórki wskazano brak pozwolenia na budowę. Podczas starć w okolicy izraelskie siły otworzyły ogień i użyły gazu łzawiącego na ulicy Al-Malaab. Nie zgłoszono osób rannych w wyniku ostrzału.

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Palestyńskie Towarzystwo Czerwonego Półksiężyca poinformowało, że jego medycy udzielili pomocy trzem osobom dotkniętym działaniem gazu łzawiącego. Ponadto, według lokalnych źródeł, wojsko uszkodziło chodniki w rejonie centralnego rynku miasta.

Doniesienia o atakach na rolników

Wcześniej tego samego dnia Palestyńska Komisja ds. Kolonizacji i Oporu przeciwko Murowi poinformowała, że odnotowała 13 ataków izraelskich sił i osadników na rolników oraz ich ziemie w czterech gubernatorstwach Zachodniego Brzegu Jordanu.

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