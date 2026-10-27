Pięć osób zginęło w strzelaninie w Lavender Hill w RPA — TimesLIVE

W sobotę wieczorem w rejonie Lavender Hill w RPA doszło do masowej strzelaniny, w której zginęło pięć osób, a trzy kolejne zostały ranne. Policja rozważa możliwość, że atak był związany z działalnością gangów, informuje TimesLIVE.

Ojciec znalazł ciało syna na podwórzu

Wśród zabitych był 31-letni Keenan Nicholson. Jego ojciec, Mark Nicholson, powiedział, że dzień wcześniej ostrzegał syna, by mniej przemieszczał się po okolicy z powodu przemocy z użyciem broni. Keenan miał za dwa tygodnie wyjechać do pracy w branży elektrotechnicznej, dlatego przyjaciele przyszli spędzić z nim czas na tylnym podwórzu rodzinnego domu.

Strzelanina rozpoczęła się krótko po 18:30, gdy Mark Nicholson przygotowywał się do niedzielnego nabożeństwa. Jak powiedział, po otrzymaniu informacji o strzelaninie wybiegł na zewnątrz i zobaczył syna martwego, leżącego na dwóch kobietach: jedna z nich również zginęła, a druga walczyła o życie. Nicholson powiedział, że jego syn został postrzelony w plecy i prawdopodobnie próbował uciec.

Na podwórzu naliczył cztery ofiary śmiertelne, a kolejny poszkodowany znajdował się w salonie domu. Mimo tego, co przeżył, mężczyzna wezwał policję i karetkę pogotowia.

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Policja ogłosiła nagrodę

Komisarz policji prowincji Przylądek Zachodni Sizakele Dyantyi wraz z kierownictwem policji odwiedziła miejsce zbrodni na Blood Street w Lavender Hill. Oświadczyła, że policja skierowała zasoby do śledztwa w sprawie zabójstw i usiłowań zabójstwa.

Wyznaczono nagrodę w wysokości 100 tysięcy randów za informacje, które pomogą zatrzymać i skazać osoby zaangażowane. Dyantyi potępiła również atak na funkcjonariuszy policji: policjantów z komisariatu w Steenberg, którzy przybyli na miejsce strzelaniny, obrzucano kamieniami.

Minister nadzoru policyjnego i bezpieczeństwa społeczności prowincji Przylądek Zachodni Anroux Marais wezwała policję do zintensyfikowania działań przeciwko znanym gangom, ich przywódcom oraz sieciom dostarczającym nielegalną broń i amunicję.

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