В ЮАР во время стрельбы в Лавендер-Хилл погибли 5 человек — TimesLIVE

В районе Лавендер-Хилл в ЮАР в субботу вечером произошла массовая стрельба, в результате которой погибли пять человек, еще трое получили ранения. Полиция рассматривает версию о возможной связи нападения с деятельностью банд, сообщает TimesLIVE.

Отец нашел тело сына во дворе

Среди погибших был 31-летний Кинан Николсон. Его отец Марк Николсон рассказал, что накануне предупреждал сына, чтобы тот меньше передвигался по району из-за вооруженного насилия. Через две недели Кинан должен был уехать на работу в электротехнической сфере, поэтому друзья пришли провести с ним время на заднем дворе семейного дома.

Стрельба началась вскоре после 18:30, когда Марк Николсон готовился к воскресной церковной службе. По его словам, после сообщения о стрельбе он выбежал наружу и увидел сына мертвым поверх двух женщин: одна из них также погибла, другая боролась за жизнь. Николсон сказал, что его сын получил ранение в спину и, вероятно, пытался убежать.

Во дворе он насчитал четырех погибших, еще один пострадавший находился в гостиной дома. Несмотря на пережитое, мужчина вызвал полицию и скорую помощь.

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Полиция объявила вознаграждение

Комиссар полиции провинции Западный Кейп Сизакеле Дьянти вместе с руководством полиции посетила место преступления на улице Блод-стрит в Лавендер-Хилл. Она заявила, что полиция задействовала ресурсы для расследования убийств и покушений на убийство.

За информацию, которая поможет задержать и осудить причастных, объявлено вознаграждение в размере 100 тысяч рандов. Дьянти также осудила нападение на полицейских: сотрудников правоохранительных органов из участка Стинберг, прибывших на место стрельбы, забросали камнями.

Министр полицейского надзора и общественной безопасности провинции Западный Кейп Анру Маре призвала полицию усилить операции против известных банд, их руководства и сетей поставок незаконного оружия и боеприпасов.

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