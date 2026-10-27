Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер начал пятидневный государственный визит в Китай с города Хэфэй, административного центра восточной провинции Аньхой. Это его первая поездка в КНР почти за восемь лет, сообщает South China Morning Post.

Визит в провинцию Аньхой

В Хэфэе Штайнмайер посетил бывшую резиденцию китайского государственного деятеля поздней династии Цин Ли Хунчжана, которого издание называет одним из пионеров ранней модернизации Китая. Президент также побывал в центральном парке Луоган, созданном на территории бывшего Международного аэропорта Хэфэй.

В программу в провинции также входит посещение центра исследований и разработок Volkswagen Group China Technology Company. Хэфэй превратился в технологический центр благодаря значительным инвестициям в искусственный интеллект, полупроводники и автомобили на новых источниках энергии.

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Перед поездкой в Пекин немецкий президент также должен посетить историческую деревню Хунцунь и гору Хуаншань. Офис президента Германии заявил, что пребывание в провинции Аньхой должно подчеркнуть значение периода около 1900 года в истории германо-китайских отношений.

Переговоры в Пекине

В столице Китая Штайнмайер должен встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином и премьером Госсовета Ли Цяном. Также запланированы визит в Институт физики атмосферы Китайской академии наук для обсуждения климатического сотрудничества и выступление в Пекинском университете.

По данным офиса президента, поездка призвана обсудить «многогранные и сложные отношения Германии с Китаем и вызовы, с которыми они сталкиваются». Визит проходит на фоне торговых споров между сторонами: в начале октября Германия и Франция совместно подписали предложение о новом механизме ограничения доступа к рынку ЕС для стран, вызывающих рыночные искажения. Эта мера широко расценивается как направленная против Китая.

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