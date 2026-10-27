Prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier rozpoczął pięciodniową wizytę państwową w Chinach w mieście Hefei, centrum administracyjnym wschodniej prowincji Anhui. Jest to jego pierwsza podróż do ChRL od niemal ośmiu lat, informuje South China Morning Post.

Wizyta w prowincji Anhui

W Hefei Steinmeier odwiedził dawną rezydencję Li Hongzhanga, chińskiego męża stanu z późnej dynastii Qing, którego gazeta określa jako jednego z pionierów wczesnej modernizacji Chin. Prezydent odwiedził również Centralny Park Luogang, utworzony na terenie dawnego Międzynarodowego Portu Lotniczego Hefei.

Program w prowincji obejmuje także wizytę w centrum badań i rozwoju Volkswagen Group China Technology Company. Hefei przekształciło się w centrum technologiczne dzięki znaczącym inwestycjom w sztuczną inteligencję, półprzewodniki i pojazdy napędzane nowymi źródłami energii.

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Przed podróżą do Pekinu niemiecki prezydent ma także odwiedzić historyczną wieś Hongcun i górę Huangshan. Biuro prezydenta Niemiec oświadczyło, że pobyt w prowincji Anhui ma uwypuklić znaczenie okresu około 1900 roku w historii relacji niemiecko-chińskich.

Rozmowy w Pekinie

W stolicy Chin Steinmeier ma spotkać się z przewodniczącym ChRL Xi Jinpingiem i premierem Rady Państwa Li Qiangiem. Zaplanowano także wizytę w Instytucie Fizyki Atmosfery Chińskiej Akademii Nauk w celu omówienia współpracy klimatycznej oraz wystąpienie na Uniwersytecie Pekińskim.

Według biura prezydenta podróż ma na celu omówienie „wielowymiarowych i złożonych relacji Niemiec z Chinami oraz wyzwań, przed którymi stoją”. Wizyta odbywa się w obliczu sporów handlowych między stronami: na początku października Niemcy i Francja wspólnie podpisały propozycję nowego mechanizmu ograniczania dostępu do rynku UE dla państw powodujących zakłócenia na rynku. Środek ten jest powszechnie postrzegany jako wymierzony w Chiny.

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