德国总统弗兰克-瓦尔特·施泰因迈尔从中国东部安徽省省会合肥开始了为期五天的国事访问。这是他近八年来首次访问中华人民共和国，《南华早报》报道。

访问安徽省

在合肥，施泰因迈尔参观了清朝晚期中国政治家李鸿章的故居，该报称李鸿章是中国早期现代化的先驱之一。总统还参观了在原合肥国际机场旧址上建成的骆岗中央公园。

在该省的行程还包括参观大众汽车集团中国科技公司的研发中心。由于对人工智能、半导体和新能源汽车的大量投资，合肥已成为科技中心。

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在前往北京之前，德国总统还将参观历史古村落宏村和黄山。德国总统办公室表示，在安徽省的停留旨在凸显1900年前后这一时期在德中关系史上的重要意义。

在北京举行会谈

在中国首都，施泰因迈尔将会见中国国家主席习近平和国务院总理李强。行程还计划访问中国科学院大气物理研究所，讨论气候合作，并在北京大学发表演讲。

根据总统办公室的说法，此行旨在讨论“德国与中国多层面且复杂的关系，以及它们所面临的挑战”。此次访问正值双方存在贸易争端之际：10月初，德国和法国共同签署了一项提案，提出建立新机制，限制造成市场扭曲的国家进入欧盟市场。这项措施被广泛视为针对中国。

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