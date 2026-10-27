南非拉文德山枪击案致5人死亡——TimesLIVE

周六晚间，南非拉文德山地区发生大规模枪击事件，造成5人死亡、另有3人受伤。警方正在考虑此次袭击可能与帮派活动有关的说法，TimesLIVE报道。

父亲在院子里发现儿子的遗体

31岁的基南·尼科尔森是遇难者之一。他的父亲马克·尼科尔森说，此前一天，他曾因持枪暴力警告儿子少在该地区走动。基南原定两周后前往从事电气技术领域的工作，因此朋友们来到其家庭住宅的后院与他共度时光。

枪击于18时30分后不久开始，当时马克·尼科尔森正在为周日的教堂礼拜做准备。他说，在得知发生枪击后，他跑到外面，看见儿子已经死亡并压在两名女性身上：其中一人也已死亡，另一人正在与死神抗争。尼科尔森说，他的儿子背部中枪，可能当时正试图逃跑。

他在院子里数到4名死者，另有一名受害者在房屋的客厅内。尽管经历了这一切，这名男子仍报警并呼叫了救护车。

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警方宣布悬赏

西开普省警察专员西扎凯莱·迪安蒂与警方领导层一同前往拉文德山布洛德街的犯罪现场。她表示，警方已调动资源调查谋杀案和谋杀未遂案。

警方宣布悬赏10万兰特，征集有助于逮捕并定罪涉案人员的信息。迪安蒂还谴责了针对警察的袭击：来自斯廷伯格警局、抵达枪击现场的执法人员遭到石块投掷。

西开普省警务监督与社区安全部长安鲁·马雷呼吁警方加强针对已知帮派、其领导层以及非法武器和弹药供应网络的行动。

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