半岛电视台：苏丹800万儿童因战争失学

在苏丹，自2023年4月15日持续至今的战争背景下，该国1700万名学龄儿童中约有800万人未能进入教育机构学习。半岛电视台援引联合国儿童基金会的数据报道称，许多儿童在被迫流离失所后为了养家而工作。

救助儿童会估计，自冲突开始以来，苏丹儿童平均缺课约484个教学日。原因包括学校长期关闭、战事、人口流离失所和教育机构受损。

学校仍然关闭

在受战争影响最严重的地区之一达尔富尔，约80%的学校仍处于关闭状态，约70%的儿童没有上课。联合国儿童基金会苏丹办事处倡导与传播主管伊娃·海因兹表示，由于战争造成的破坏，该国近一半的校舍已无法再作为教室使用。

与苏丹武装部队交战的快速支援部队被指控使用无人机袭击学校、大学及其他民用基础设施。2026年9月，北科尔多凡两座仓库遭无人机袭击，超过33万册学校教科书和其他教学材料被毁。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

政府妇女和儿童事务咨询委员会主席苏莱马·伊沙格指出，冲突地区的儿童，包括达尔富尔和科尔多凡部分地区的儿童，面临永久失去受教育机会的风险。她表示，对女孩而言，这还伴随着早婚、性暴力、少女怀孕以及家庭责任增加等额外风险。

儿童为家庭工作

9岁的阿卜卡尔·穆罕默德在战争开始几天后与母亲及三名兄弟姐妹从喀土穆前往苏丹港。他每天在城市街头擦鞋和修鞋。他参加传统的《古兰经》学习课程，但因家庭经济状况没有上普通学校。这个男孩每天赚取约1万苏丹镑，约合1.08美元，并将钱交给母亲。

16岁的马哈茂德·阿尔-加利自战争开始以来便没有上学，当时他13岁。经历数次流离失所后，他在苏丹港街头售卖糖果和薯片以帮助家人。他的日收入约为2万苏丹镑，不足3美元。

心理学家哈娜·穆罕默德表示，长期流离失所和教育中断会影响儿童的心理状态：他们生活在持续的恐惧中，存在睡眠和注意力集中问题，也可能变得更具攻击性或封闭自我。

关注我们在