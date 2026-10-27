В Судане 8 млн детей не учатся из-за войны — Al Jazeera

В Судане около 8 миллионов из 17 миллионов детей школьного возраста не посещают учебные заведения на фоне войны, продолжающейся с 15 апреля 2023 года. Об этом со ссылкой на данные ЮНИСЕФ сообщает Al Jazeera. Многие дети после вынужденного перемещения работают, чтобы поддержать свои семьи.

Организация Save the Children оценивает, что с начала конфликта суданские дети в среднем пропустили примерно 484 учебных дня. Причинами стали длительное закрытие школ, боевые действия, перемещение населения и повреждение образовательных учреждений.

Школы остаются закрытыми

В Дарфуре, одном из регионов, наиболее пострадавших от войны, закрытыми оставались около 80% школ, а примерно 70% детей не посещали занятия. Руководительница направления адвокации и коммуникаций ЮНИСЕФ в Судане Ева Хайндс заявила, что почти половина школьных зданий страны больше не функционирует как классы из-за военных повреждений.

Силы быстрого реагирования, воюющие с Суданскими вооруженными силами, обвиняют в атаках беспилотниками на школы, университеты и другую гражданскую инфраструктуру. В сентябре 2026 года удар беспилотника по двум складам в Северном Кордофане уничтожил более 330 тысяч школьных учебников и других учебных материалов.

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Глава Правительственного консультативного совета по делам женщин и детей Сулейма Ишаг отметила, что дети в зонах конфликта, в частности в Дарфуре и частях Кордофана, рискуют навсегда потерять доступ к образованию. По ее словам, для девочек это связано с дополнительными рисками ранних браков, сексуального насилия, подростковой беременности и увеличения домашних обязанностей.

Дети работают для семей

Девятилетний Абкар Мохаммед, который вместе с матерью и тремя братьями и сестрами выехал из Хартума в Порт-Судан через несколько дней после начала войны, каждый день чистит и ремонтирует обувь на улицах города. Он посещает традиционные занятия по изучению Корана, но не ходит в обычную школу из-за финансового положения семьи. За день мальчик зарабатывает около 10 тысяч суданских фунтов, или примерно 1,08 доллара, и отдает деньги матери.

16-летний Махмуд аль-Гали не посещает школу с начала войны, когда ему было 13 лет. После нескольких перемещений он продает на улицах Порт-Судана сладости и чипсы, чтобы помогать семье. Его ежедневный доход составляет около 20 тысяч суданских фунтов, менее 3 долларов.

Психолог Ханаа Мохаммед сообщила, что длительное перемещение и прерывание обучения сказываются на психическом состоянии детей: они живут в постоянном страхе, имеют проблемы со сном и концентрацией, а также могут становиться более агрессивными или замыкаться в себе.

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