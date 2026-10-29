Федеральный исполнительный совет Нигерии одобрил выделение около ₦631,3 млрд на девять проектов дорожной инфраструктуры по всей стране. Решение было принято на заседании совета под председательством президента Болы Ахмеда Тинубу в Абудже, сообщает Premium Times Nigeria.

Крупнейшие дорожные контракты

Министр работ Дэвид Умахи заявил, что проекты предусматривают строительство, реконструкцию и восстановление важных дорожных коридоров. На реконструкцию 95-километровой дороги Этуке—Окени—Анкпа—Отукпа в штате Коги одобрили ₦167 млрд.

Еще ₦209 млрд направят на реконструкцию 81,1-километровой дороги Адо—Илаве—Илумоба—Иколе в штате Экити; в проект также входит мост. На дорогу Тунго—Карамти, которая соединит штаты Адамава и Тараба, одобрили ₦62 млрд. Проект предусматривает пять мостов.

Ремонт дорог и региональный коридор

Совет также согласовал ₦20,257 млрд на 18-километровую дорогу, которая соединит Асиаго с автомагистралью Порт-Харкорт—Энугу. Дополнительные ₦30 млрд выделили на ремонтные работы на поврежденных участках дороги Ист—Уэст.

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Отдельно одобрено ₦11,33 млрд на дорожный проект, который ранее выполняли власти штата Абия. По словам министра, решение приняли после прекращения финансирования по схеме налоговых кредитов Nigerian National Petroleum Company Ltd. Еще ₦28,218 млрд утвердили на восстановление 17-километрового участка дороги Сокото—Илела, маршрута A1.

Умахи также сообщил, что первый 118-километровый участок дороги Абуджа—Кадуна—Зария завершили за 30 месяцев, в том числе 81 километр построили с железобетонным покрытием. Работы на втором участке длиной 164 километра близятся к завершению: осталось проложить 16 километров. Весь 375-километровый коридор Абуджа—Кадуна—Зария—Кано планируют оборудовать солнечным уличным освещением.

Министр также сказал, что представители стран вдоль прибрежного шоссе Лагос—Абиджан должны обсудить механизм финансирования проекта. По предложенной схеме Африканский банк развития будет предоставлять кредиты странам-участницам для финансирования их участков трассы.

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