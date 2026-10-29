Federalna Rada Wykonawcza Nigerii zatwierdziła przeznaczenie około ₦631,3 mld na dziewięć projektów infrastruktury drogowej w całym kraju. Decyzję podjęto na posiedzeniu rady pod przewodnictwem prezydenta Boli Ahmeda Tinubu w Abudży, poinformował Premium Times Nigeria.

Największe kontrakty drogowe

Minister robót David Umahi powiedział, że projekty obejmują budowę, przebudowę i rehabilitację kluczowych korytarzy drogowych. Na przebudowę 95-kilometrowej drogi Etuke—Okeni—Ankpa—Otukpa w stanie Kogi zatwierdzono ₦167 mld.

Kolejne ₦209 mld zostanie przeznaczone na przebudowę 81,1-kilometrowej drogi Ado—Ilave—Ilumoba—Ikole w stanie Ekiti; projekt obejmuje również most. Na drogę Tungo—Karamti, która połączy stany Adamawa i Taraba, zatwierdzono ₦62 mld. Projekt przewiduje pięć mostów.

Naprawy dróg i korytarz regionalny

Rada zatwierdziła również ₦20,257 mld na 18-kilometrową drogę, która połączy Asiago z autostradą Port Harcourt—Enugu. Dodatkowe ₦30 mld przeznaczono na prace naprawcze na uszkodzonych odcinkach drogi East—West.

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Osobno zatwierdzono ₦11,33 mld na projekt drogowy, który wcześniej realizowały władze stanu Abia. Według ministra decyzję podjęto po wstrzymaniu finansowania w ramach programu ulg podatkowych Nigerian National Petroleum Company Ltd. Kolejne ₦28,218 mld zatwierdzono na rehabilitację 17-kilometrowego odcinka drogi Sokoto—Illela, trasy A1.

Umahi poinformował również, że pierwszy 118-kilometrowy odcinek drogi Abuja—Kaduna—Zaria ukończono w ciągu 30 miesięcy, w tym 81 kilometrów zbudowano z nawierzchnią z betonu zbrojonego. Prace na drugim odcinku o długości 164 kilometrów zbliżają się do końca: pozostało ułożyć nawierzchnię na 16 kilometrach. Cały 375-kilometrowy korytarz Abuja—Kaduna—Zaria—Kano ma zostać wyposażony w solarne oświetlenie uliczne.

Minister powiedział także, że przedstawiciele państw położonych wzdłuż nadbrzeżnej autostrady Lagos—Abidżan mają omówić mechanizm finansowania projektu. Według proponowanego schematu Afrykański Bank Rozwoju będzie udzielał pożyczek państwom uczestniczącym, aby finansowały swoje odcinki trasy.

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