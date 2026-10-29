尼日利亚联邦执行委员会批准在全国范围内拨款约6313亿奈拉，用于九个道路基础设施项目。Premium Times Nigeria报道称，该决定是在阿布贾举行、由总统博拉·艾哈迈德·蒂努布主持的委员会会议上作出的。

最大的道路合同

工程部长戴维·乌马希表示，这些项目包括关键道路走廊的建设、重建和修复。科吉州95公里长的埃图克—奥凯尼—安克帕—奥图克帕道路重建项目获批1670亿奈拉。

另有2090亿奈拉将用于重建埃基蒂州81.1公里长的阿多—伊拉韦—伊卢莫巴—伊科莱道路；该项目还包括一座桥梁。连接阿达马瓦州和塔拉巴州的通戈—卡拉姆蒂道路获批620亿奈拉。该项目包括五座桥梁。

道路维修和区域走廊

委员会还批准202.57亿奈拉，用于一条连接阿西亚戈与哈科特港—埃努古公路的18公里道路。另拨300亿奈拉用于修复东—西道路受损路段。

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此外，还批准113.3亿奈拉用于此前由阿比亚州政府实施的道路项目。部长表示，这一决定是在Nigerian National Petroleum Company Ltd.税收抵免计划下的资金被停止后作出的。另有282.18亿奈拉获批，用于修复索科托—伊莱拉道路A1路线长17公里的路段。

乌马希还表示，阿布贾—卡杜纳—扎里亚道路首段长118公里，已在30个月内完工，其中81公里采用钢筋混凝土路面建设。第二段长164公里的工程接近完成，尚有16公里需要铺设。全长375公里的阿布贾—卡杜纳—扎里亚—卡诺走廊计划配备太阳能街道照明。

部长还说，拉各斯—阿比让沿海公路沿线国家的代表将讨论该项目的融资机制。根据拟议方案，非洲开发银行将向参与国提供贷款，为各自负责的公路路段融资。

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