W Sudanie około 8 milionów z 17 milionów dzieci w wieku szkolnym nie uczęszcza do placówek edukacyjnych w związku z wojną trwającą od 15 kwietnia 2023 roku. Poinformowała o tym Al Jazeera, powołując się na dane UNICEF-u. Wiele dzieci po przymusowym przesiedleniu pracuje, aby wspierać swoje rodziny.

Organizacja Save the Children szacuje, że od początku konfliktu sudańskie dzieci opuściły średnio około 484 dni nauki. Przyczynami były długotrwałe zamknięcie szkół, działania wojenne, przesiedlenia ludności oraz uszkodzenia placówek edukacyjnych.

Szkoły pozostają zamknięte

W Darfurze, jednym z regionów najbardziej dotkniętych wojną, zamkniętych pozostawało około 80% szkół, a około 70% dzieci nie uczęszczało na zajęcia. Szefowa ds. rzecznictwa i komunikacji UNICEF-u w Sudanie, Eva Hinds, oświadczyła, że prawie połowa budynków szkolnych w kraju nie funkcjonuje już jako sale lekcyjne z powodu zniszczeń wojennych.

Siły Szybkiego Wsparcia, które walczą z Sudańskimi Siłami Zbrojnymi, są oskarżane o ataki dronów na szkoły, uniwersytety i inną infrastrukturę cywilną. We wrześniu 2026 roku uderzenie drona w dwa magazyny w Północnym Kordofanie zniszczyło ponad 330 tysięcy szkolnych podręczników i innych materiałów edukacyjnych.

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Przewodnicząca Rządowej Rady Doradczej ds. Kobiet i Dzieci, Suleima Ishag, zaznaczyła, że dzieci w strefach konfliktu, w tym w Darfurze i części Kordofanu, ryzykują trwałą utratę dostępu do edukacji. Jak powiedziała, dziewczęta wiąże się to z dodatkowymi zagrożeniami w postaci wczesnych małżeństw, przemocy seksualnej, ciąż wśród nastolatek i wzrostu obowiązków domowych.

Dzieci pracują dla swoich rodzin

Dziewięcioletni Abkar Mohammed, który kilka dni po rozpoczęciu wojny wyjechał z Chartumu do Port Sudan wraz z matką i trójką rodzeństwa, codziennie czyści i naprawia buty na ulicach miasta. Uczęszcza na tradycyjne zajęcia nauki Koranu, ale nie chodzi do zwykłej szkoły z powodu sytuacji finansowej rodziny. Chłopiec zarabia dziennie około 10 tysięcy funtów sudańskich, czyli około 1,08 dolara, i oddaje pieniądze matce.

16-letni Mahmoud al-Ghali nie chodzi do szkoły od początku wojny, gdy miał 13 lat. Po kilku przesiedleniach sprzedaje słodycze i chipsy na ulicach Port Sudan, aby pomagać rodzinie. Jego dzienny dochód wynosi około 20 tysięcy funtów sudańskich, czyli mniej niż 3 dolary.

Psycholożka Hanaa Mohammed przekazała, że długotrwałe przesiedlenie i przerwanie nauki wpływają na stan psychiczny dzieci: żyją one w ciągłym strachu, mają problemy ze snem i koncentracją, a także mogą stawać się bardziej agresywne lub zamykać się w sobie.

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