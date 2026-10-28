巴基斯坦参议院人权职能委员会对巴基斯坦海员家属的赔偿金发放延误表示关切。这些海员在索马里海岸附近发生的人质劫持事件中受到影响。该委员会要求说明船员获释、遇难海员遗体遣返、伤者治疗以及向受影响家庭提供财政援助为何出现延误。

赔偿和治疗数据

据Dawn报道，航运部门主管阿里夫·哈伦告诉参议员，船东、船员配备机构以及与船东责任保险有关的各方，仍在就赔偿问题进行磋商。

参议员库拉图尔·艾因·马里要求提供联邦政府向遇难海员家属提供援助的信息。委员会主席萨米娜·蒙塔兹·泽格里指示有关部门提交4月至9月期间船员工资、医疗费用和财政支付的完整明细。

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官员还必须核实有关总理宣布的财政援助的报道，并提供已向家属支付金额的数据。泽格里强调，保险程序和相关各方之间的争议不应导致向受影响家庭付款出现不合理延误。她要求提交一份关于赔偿、医疗援助及其他已提供支持措施的综合报告。

会议的其他议题

委员会还审议了网络犯罪、勒索软件攻击、加密货币诈骗以及承诺超高回报的投资计划数量增长的问题。参议员提出了投诉登记和调查延误、诈骗电话、滥用WhatsApp账户和个人数据、可疑银行账户以及可能非法使用SIM卡等问题。

官员表示，在一些案件中，可疑账户已被冻结，资金返还正根据法院裁决和现行法律进行。委员会还讨论了针对公司和顾问的投诉，人们指控他们在出国留学、学生签证和就业问题上实施欺骗。

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