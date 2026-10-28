Функциональный комитет Сената Пакистана по правам человека выразил обеспокоенность задержками с выплатой компенсаций семьям пакистанских моряков, пострадавших во время инцидента с захватом заложников у берегов Сомали. Комитет потребовал объяснений по поводу задержек с освобождением членов экипажа, репатриацией тела погибшего моряка, лечением раненых и финансовой помощью пострадавшим семьям.

Данные о выплатах и лечении

Как сообщает Dawn, директор судоходного подразделения Ариф Харун проинформировал сенаторов, что продолжаются консультации по компенсациям между владельцем судна, агентством по комплектованию экипажа и сторонами, связанными со страхованием ответственности судовладельцев.

Сенатор Куратул Айн Марри запросила сведения о помощи, которую федеральное правительство предоставило семьям погибших моряков. Председатель комитета Самина Мумтаз Зегри поручила соответствующим органам представить полный учет зарплат членов экипажа, расходов на медицинское лечение и финансовых выплат за период с апреля по сентябрь.

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Должностные лица также должны проверить сообщения о финансовой помощи, объявленной премьер-министром, и предоставить данные о суммах, выплаченных семьям. Зегри подчеркнула, что страховые процедуры и споры между вовлеченными сторонами не должны вызывать неоправданных задержек с выплатами семьям пострадавших. Она запросила комплексный отчет о компенсациях, медицинской помощи и других предоставленных мерах поддержки.

Другие вопросы заседания

Комитет также рассмотрел рост числа киберпреступлений, атак с использованием программ-вымогателей, мошенничества с криптовалютами и инвестиционных схем с обещаниями сверхвысоких доходов. Сенаторы подняли вопросы задержек с регистрацией жалоб и проведением расследований, мошеннических звонков, злоупотребления аккаунтами WhatsApp и персональными данными, подозрительных банковских счетов и вероятного незаконного использования SIM-карт.

По словам должностных лиц, в некоторых делах подозрительные счета были заморожены, а возврат средств осуществляется в соответствии с судебными решениями и действующим законодательством. Комитет также обсудил жалобы на компании и консультантов, которых люди обвиняют в обмане относительно обучения за рубежом, студенческих виз и трудоустройства.

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