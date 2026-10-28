Funkcjonalny Komitet Praw Człowieka Senatu Pakistanu wyraził zaniepokojenie opóźnieniami w wypłacie odszkodowań rodzinom pakistańskich marynarzy poszkodowanych podczas incydentu z wzięciem zakładników u wybrzeży Somalii. Komitet zażądał wyjaśnień dotyczących opóźnień w uwolnieniu członków załogi, repatriacji ciała zmarłego marynarza, leczeniu rannych oraz pomocy finansowej dla poszkodowanych rodzin.

Dane o wypłatach i leczeniu

Jak informuje Dawn, dyrektor pionu żeglugowego Arif Haroon poinformował senatorów, że trwają konsultacje w sprawie odszkodowań między właścicielem statku, agencją rekrutującą załogę oraz stronami związanymi z ubezpieczeniem odpowiedzialności armatorów.

Senatorka Quratul Ain Marri zwróciła się o informacje na temat pomocy udzielonej przez rząd federalny rodzinom zmarłych marynarzy. Przewodnicząca komitetu Samina Mumtaz Zehri poleciła właściwym organom przedstawić pełne zestawienie wynagrodzeń członków załogi, kosztów leczenia oraz świadczeń finansowych za okres od kwietnia do września.

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Urzędnicy mają również zweryfikować doniesienia o pomocy finansowej ogłoszonej przez premiera i przedstawić dane o kwotach wypłaconych rodzinom. Zehri podkreśliła, że procedury ubezpieczeniowe i spory między zaangażowanymi stronami nie powinny powodować nieuzasadnionych opóźnień w wypłatach dla poszkodowanych rodzin. Zażądała kompleksowego raportu o odszkodowaniach, pomocy medycznej i innych udzielonych formach wsparcia.

Inne kwestie posiedzenia

Komitet rozpatrzył również rosnącą liczbę cyberprzestępstw, ataków z użyciem oprogramowania wymuszającego okup, oszustw kryptowalutowych oraz schematów inwestycyjnych obiecujących wyjątkowo wysokie zyski. Senatorowie poruszyli kwestie opóźnień w rejestrowaniu skarg i prowadzeniu dochodzeń, oszukańczych połączeń, nadużywania kont WhatsApp i danych osobowych, podejrzanych rachunków bankowych oraz możliwego nielegalnego użycia kart SIM.

Według urzędników w niektórych sprawach podejrzane rachunki zostały zamrożone, a zwroty środków są realizowane zgodnie z orzeczeniami sądów i obowiązującym prawem. Komitet omówił również skargi na firmy i konsultantów, których ludzie oskarżają o oszustwa dotyczące nauki za granicą, wiz studenckich i zatrudnienia.

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