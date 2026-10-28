索马里称与青年党交战造成数十人死亡——Dawn

索马里方面称，在下谢贝利地区政府军与青年党武装分子发生大规模冲突后，已有数十人死亡。据《Dawn》报道，战斗发生在西南州莱戈镇附近。

据该媒体报道，武装分子于周一袭击了由土耳其训练的政府军和与其结盟的民兵。消息人士称，袭击期间使用了装有爆炸物的车辆。

伤亡数据相互矛盾

青年党称，其在持续三小时的伏击中杀死321名军人，并俘获了人员、武器和车辆。索马里政府则称，此次行动是其部队发动的一次大规模攻势，并表示75名武装分子死亡，另有56人受伤。这些说法均无法得到独立核实。

军事分析人士萨米拉·盖德表示，一支军队车队在沼泽地带一条狭窄道路上遭到一系列自杀式袭击。她评估称，决定派遣军人穿越一个以叛乱分子活动闻名的地区，规划不周。她还指出，这次袭击可能削弱军队的士气和凝聚力，而该军队已经面临大幅削减薪酬。

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政府召开紧急会议

当地平台Baidoa Online报道称，政府因重大损失和军事装备损失而召开了紧急内阁会议。一名安全消息人士对数百名军人死亡表示怀疑，但称至少四辆索马里军车被摧毁。

同一消息人士称，青年党在西南州的影响力有所增强。今年早些时候，索马里政府撤换了西南州州长。该消息人士称，此后政府多次遭到其部队的袭击，这些部队正试图重新控制该地区。政府声称，这名前州长与青年党合作。

前总统谢里夫·谢赫·艾哈迈德呼吁对军队反复遭受的损失进行独立、透明的调查，并查明是否存在失职行为。

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