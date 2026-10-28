W Somalii poinformowano o śmierci dziesiątek osób w wyniku starcia na dużą skalę między siłami rządowymi a bojownikami ugrupowania Asz-Szabab w regionie Dolna Szabelle. Walki miały miejsce w pobliżu miasta Lego w stanie Południowy Zachód, informuje Dawn.

Według gazety bojownicy w poniedziałek zaatakowali wyszkolone przez Turcję wojska rządowe oraz sprzymierzoną z nimi milicję. Podczas ataku, według źródła, użyto samochodów wypełnionych materiałami wybuchowymi.

Sprzeczne dane o stratach

Asz-Szabab oświadczyło, że podczas trzygodzinnej zasadzki zabiło 321 żołnierzy, a także pojmało jeńców oraz zdobyło broń i pojazdy. Rząd Somalii ze swojej strony nazwał operację dużą ofensywą swoich sił i oświadczył, że zginęło 75 bojowników, a kolejnych 56 zostało rannych. Żadnego z tych twierdzeń nie udało się niezależnie zweryfikować.

Analityczka wojskowa Samira Gaid oświadczyła, że kolumna wojskowa znalazła się pod serią ataków samobójczych na wąskiej drodze w podmokłym terenie. Jej zdaniem decyzja o skierowaniu żołnierzy przez obszar znany z aktywności powstańców była źle zaplanowana. Zaznaczyła również, że atak może podważyć morale i spójność armii, która już doświadcza znaczących cięć wypłat.

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Nadzwyczajne posiedzenie rządu

Lokalna platforma Baidoa Online poinformowała, że rząd zwołał nadzwyczajne posiedzenie gabinetu z powodu znacznych strat i utraty sprzętu wojskowego. Źródło w służbach bezpieczeństwa wyraziło wątpliwość, że zginęły setki żołnierzy, lecz oświadczyło, że zniszczono co najmniej cztery somalijskie pojazdy wojskowe.

To samo źródło oświadczyło, że wpływy Asz-Szabab w stanie Południowy Zachód wzrosły. Wcześniej w tym roku rząd Somalii odwołał gubernatora stanu Południowy Zachód. Od tego czasu, według źródła, rząd wielokrotnie był atakowany przez jego siły, które próbują odzyskać kontrolę nad terytorium. Rząd twierdzi, że były gubernator współpracuje z Asz-Szabab.

Były prezydent Sharif Sheikh Ahmed wezwał do przeprowadzenia niezależnego i przejrzystego śledztwa w sprawie powtarzających się strat armii oraz ustalenia, czy doszło do zaniedbań.

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