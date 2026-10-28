В Сомали сообщили о десятках погибших в боях с «Аш-Шабаб» — Dawn

В Сомали сообщили о гибели десятков людей в результате масштабного столкновения между правительственными силами и боевиками группировки «Аш-Шабаб» в регионе Нижняя Шабелле. Бои произошли возле города Лего в штате Юго-Западный, сообщает Dawn.

По данным издания, боевики в понедельник атаковали подготовленные Турцией правительственные войска и союзное им ополчение. Во время нападения, по информации источника, использовались автомобили со взрывчаткой.

Противоречивые данные о потерях

«Аш-Шабаб» заявило, что в ходе трехчасовой засады убило 321 военнослужащего, а также захватило пленных, оружие и транспорт. Правительство Сомали, со своей стороны, назвало операцию крупным наступлением своих сил и заявило о гибели 75 боевиков и ранении еще 56. Ни одно из этих заявлений не удалось независимо проверить.

Военный аналитик Самира Гаид заявила, что армейская колонна попала под серию атак смертников на узкой дороге в болотистой местности. По ее оценке, решение направить военных через район, известный активностью повстанцев, было плохо спланировано. Она также отметила, что нападение может подорвать моральный дух и сплоченность армии, которая уже сталкивается с существенным сокращением выплат.

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Экстренное заседание правительства

Местная платформа Baidoa Online сообщила, что правительство созвало экстренное заседание кабинета министров из-за значительных потерь и утраты военной техники. Источник в сфере безопасности выразил сомнение в том, что погибли сотни военнослужащих, но заявил об уничтожении как минимум четырех сомалийских военных автомобилей.

Это же источник заявило об усилении влияния «Аш-Шабаб» в штате Юго-Западный. Ранее в этом году правительство Сомали отстранило губернатора штата Юго-Западный. С тех пор, по данным источника, правительство неоднократно подвергалось атакам его сил, которые пытаются восстановить контроль над территорией. Правительство утверждает, что бывший губернатор сотрудничает с «Аш-Шабаб».

Бывший президент Шариф Шейх Ахмед призвал провести независимое и прозрачное расследование повторяющихся потерь армии и выяснить, была ли допущена халатность.

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