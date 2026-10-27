У ПАР під час стрілянини в Лавендер-Гілл загинули 5 людей — TimesLIVE

У районі Лавендер-Гілл у ПАР увечері в суботу сталася масова стрілянина, внаслідок якої загинули п’ятеро людей, ще троє дістали поранення. Поліція розглядає версію про можливий зв’язок нападу з діяльністю банд, повідомляє TimesLIVE.

Батько знайшов тіло сина у дворі

Серед загиблих був 31-річний Кінан Ніколсон. Його батько Марк Ніколсон розповів, що напередодні застерігав сина менше пересуватися районом через збройне насильство. Кінан мав за два тижні поїхати на роботу в електротехнічній сфері, тож друзі прийшли провести з ним час на задньому дворі родинного будинку.

Стрілянина почалася незабаром після 18:30, коли Марк Ніколсон готувався до недільної церковної служби. За його словами, після повідомлення про стрілянину він вибіг надвір і побачив сина мертвим поверх двох жінок: одна з них також загинула, інша боролася за життя. Ніколсон сказав, що його син дістав поранення у спину і, ймовірно, намагався втекти.

У дворі він нарахував чотирьох загиблих, ще один потерпілий перебував у вітальні будинку. Попри пережите, чоловік викликав поліцію та швидку допомогу.

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Поліція оголосила винагороду

Комісар поліції провінції Західний Кейп Сізакеле Д’янті разом із керівництвом поліції відвідала місце злочину на вулиці Блод-стріт у Лавендер-Гілл. Вона заявила, що поліція розгорнула ресурси для розслідування вбивств і замахів на вбивство.

За інформацію, яка допоможе затримати та засудити причетних, оголосили винагороду в 100 тисяч рандів. Д’янті також засудила напад на поліцейських: правоохоронців із дільниці Стінберг, які прибули на місце стрілянини, закидали камінням.

Міністерка поліцейського нагляду та громадської безпеки провінції Західний Кейп Анру Маре закликала поліцію посилити операції проти відомих банд, їхнього керівництва та мереж постачання незаконної зброї й боєприпасів.

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