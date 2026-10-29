Президент Герцог визначить кандидата для формування уряду Ізраїлю — Dawn

В Ізраїлі президент Іцхак Герцог після оголошення остаточних результатів парламентських виборів проведе консультації з представниками партій і визначить кандидата, якому доручить сформувати коаліційний уряд. За частковими підсумками голосування, ані табір прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньягу, ані блок його суперника Гаді Айзенкота не здобувають більшості в парламенті.

Як повідомляє Dawn, президент може доручити формування уряду не обов’язково представникові партії, що отримає найбільше місць, а тому кандидатові, який матиме найкращі шанси зібрати коаліцію. Хоча посада президента Ізраїлю переважно церемоніальна, закон надає главі держави широкий розсуд у такому рішенні й не встановлює конкретних критеріїв вибору.

Консультації після результатів

Герцог заявив під час підрахунку голосів, що отримає офіційні результати наступного тижня, після чого розпочне консультації. Він наголосив, що політичні сили мають докласти зусиль, аби уникнути ще одних виборів.

«Одна річ має бути зрозумілою: ми повинні зробити все можливе, особливо після вчорашнього дня, щоб уникнути ще одного раунду виборів», — сказав він. Герцог також закликав представників партій приходити на консультації «з відкритим розумом».

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Тиск і можливий уряд єдності

Напередодні голосування Герцог визнав, що зазнаватиме значного тиску, однак заявив, що не дозволить зовнішньому впливу, зокрема з боку президента США Дональда Трампа, визначати його рішення. В інтерв’ю американському медіа MS Now він сказав, що президент США чи інші особи не можуть втручатися в його дискреційні повноваження.

Герцог заявив, що робитиме все можливе для уникнення нових виборів, якщо жоден із таборів не зможе сформувати коаліцію. Серед варіантів він назвав підтримку уряду національної єдності за участю Нетаньягу та Айзенкота.

66-річний Герцог обіймає посаду президента з 2021 року. Раніше він був депутатом парламенту, очолював міністерства житлового будівництва, туризму та соціального забезпечення, а також керував лівоцентристською Лейбористською партією.

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