在以色列，议会选举最终结果公布后，总统伊萨克·赫尔佐格将与各党派代表举行磋商，并确定一名候选人，授权其组建联合政府。根据部分计票结果，总理本雅明·内塔尼亚胡所在阵营和其对手加迪·艾森科特的阵营均未在议会中赢得多数席位。

据Dawn报道，总统不一定会将组阁任务交给获得最多席位的政党代表，而可能交给最有机会组建联盟的候选人。尽管以色列总统一职主要具有礼仪性质，但法律赋予国家元首在这一决定上的广泛裁量权，并未规定具体的选择标准。

结果公布后的磋商

赫尔佐格在计票期间表示，他将在下周收到正式结果，随后将开始磋商。他强调，政治力量必须努力避免再次举行选举。

他说：“有一点必须明确：我们必须尽一切可能，尤其是在昨天之后，避免进行又一轮选举。”赫尔佐格还呼吁各党派代表“以开放的心态”参加磋商。

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压力与可能的团结政府

投票前夕，赫尔佐格承认他将面临巨大压力，但表示不会允许包括美国总统唐纳德·特朗普在内的外部影响决定他的决定。他在接受美国媒体MS Now采访时表示，美国总统或其他人士不能干预他的自由裁量权。

赫尔佐格表示，如果任何一个阵营都无法组建联盟，他将竭尽全力避免举行新的选举。在各种选项中，他提到支持由内塔尼亚胡和艾森科特参与的民族团结政府。

66岁的赫尔佐格自2021年起担任总统。此前，他曾任议会议员，领导过住房建设、旅游和社会福利部门，并曾领导中左翼工党。

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