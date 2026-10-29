В Израиле президент Ицхак Герцог после объявления окончательных результатов парламентских выборов проведет консультации с представителями партий и определит кандидата, которому поручит сформировать коалиционное правительство. Согласно частичным итогам голосования, ни лагерь премьер-министра Биньямина Нетаньяху, ни блок его соперника Гади Айзенкота не получают большинства в парламенте.

Как сообщает Dawn, президент может поручить формирование правительства не обязательно представителю партии, которая получит наибольшее число мест, а кандидату, у которого будут лучшие шансы собрать коалицию. Хотя должность президента Израиля в основном является церемониальной, закон предоставляет главе государства широкое усмотрение в таком решении и не устанавливает конкретных критериев выбора.

Консультации после результатов

Герцог заявил во время подсчета голосов, что получит официальные результаты на следующей неделе, после чего начнет консультации. Он подчеркнул, что политические силы должны приложить усилия, чтобы избежать еще одних выборов.

«Одно должно быть ясно: мы должны сделать все возможное, особенно после вчерашнего дня, чтобы избежать еще одного раунда выборов», — сказал он. Герцог также призвал представителей партий приходить на консультации «с открытым умом».

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Давление и возможное правительство единства

Накануне голосования Герцог признал, что будет испытывать значительное давление, однако заявил, что не позволит внешнему влиянию, в частности со стороны президента США Дональда Трампа, определять его решение. В интервью американскому медиа MS Now он сказал, что президент США или другие лица не могут вмешиваться в его дискреционные полномочия.

Герцог заявил, что сделает все возможное, чтобы избежать новых выборов, если ни один из лагерей не сможет сформировать коалицию. Среди вариантов он назвал поддержку правительства национального единства с участием Нетаньяху и Айзенкота.

66-летний Герцог занимает должность президента с 2021 года. Ранее он был депутатом парламента, возглавлял министерства жилищного строительства, туризма и социального обеспечения, а также руководил левоцентристской Лейбористской партией.

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