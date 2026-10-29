W Izraelu prezydent Icchak Herzog po ogłoszeniu ostatecznych wyników wyborów parlamentarnych przeprowadzi konsultacje z przedstawicielami partii i wskaże kandydata, któremu powierzy utworzenie rządu koalicyjnego. Według częściowych wyników głosowania ani obóz premiera Binjamina Netanjahu, ani blok jego rywala Gadiego Eisenkota nie zdobywają większości w parlamencie.

Jak podaje Dawn, prezydent może powierzyć utworzenie rządu niekoniecznie przedstawicielowi partii, która zdobędzie najwięcej mandatów, lecz kandydatowi mającemu największe szanse na zbudowanie koalicji. Choć urząd prezydenta Izraela ma w dużej mierze charakter ceremonialny, prawo przyznaje głowie państwa szeroką swobodę w tej decyzji i nie określa konkretnych kryteriów wyboru.

Konsultacje po ogłoszeniu wyników

Herzog powiedział podczas liczenia głosów, że oficjalne wyniki otrzyma w przyszłym tygodniu, po czym rozpocznie konsultacje. Podkreślił, że siły polityczne muszą podjąć wysiłki, aby uniknąć kolejnych wyborów.

„Jedno musi być jasne: musimy zrobić wszystko, co możliwe, zwłaszcza po wczorajszym dniu, aby uniknąć kolejnej rundy wyborów” — powiedział. Herzog wezwał również przedstawicieli partii, aby przychodzili na konsultacje „z otwartym umysłem”.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Presja i możliwy rząd jedności

W przeddzień głosowania Herzog przyznał, że będzie poddawany znacznej presji, jednak oświadczył, że nie pozwoli, by wpływy zewnętrzne, w tym ze strony prezydenta USA Donalda Trumpa, decydowały o jego decyzji. W wywiadzie dla amerykańskiego medium MS Now powiedział, że prezydent USA ani inne osoby nie mogą ingerować w jego uprawnienia dyskrecjonalne.

Herzog oświadczył, że zrobi wszystko, co możliwe, aby uniknąć nowych wyborów, jeśli żaden z obozów nie będzie w stanie utworzyć koalicji. Wśród opcji wymienił poparcie dla rządu jedności narodowej z udziałem Netanjahu i Eisenkota.

66-letni Herzog pełni funkcję prezydenta od 2021 roku. Wcześniej był deputowanym, kierował ministerstwami budownictwa mieszkaniowego, turystyki i opieki społecznej, a także stał na czele centrolewicowej Partii Pracy.

Czytaj nas na