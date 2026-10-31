Zanieczyszczenie powietrza dymem z pożarów lasów i gruntów w Indonezji mogło spowodować 3560 zgonów we wrześniu 2026 roku. Taką krótkoterminową ocenę wpływu drobnego pyłu PM2.5 opublikowało helsińskie Centrum Badań nad Energią i Czystym Powietrzem (CREA), informuje ABC News Australia.

Według CREA we wrześniu około 57,8 mln mieszkańców kraju oddychało powietrzem o poziomie zanieczyszczenia od niezdrowego do niebezpiecznego. Szacowana liczba zgonów spowodowanych dymem z pożarów była dwukrotnie wyższa niż w sierpniu.

Najbardziej ucierpiały Kalimantan, Jawa i Sumatra

Najwięcej szacowanych zgonów odnotowano w indonezyjskiej części Borneo, a także na wyspach Jawa i Sumatra oraz we wschodnich regionach kraju. CREA wskazało, że we wrześniu poziom narażenia na PM2.5 w Indonezji ponad siedmiokrotnie przekraczał roczne wytyczne Światowej Organizacji Zdrowia. Na Sumatrze przekroczenie sięgało dziesięciokrotności, a w Kalimantanie — 24-krotności.

Cząstki PM2.5 są tak małe, że mogą przenikać do płuc i krwiobiegu. WHO wiąże narażenie na takie zanieczyszczenie ze zwiększonym ryzykiem chorób i przedwczesnej śmierci. W całej Indonezji odnotowano ponad 330 tys. przypadków ostrych infekcji dróg oddechowych.

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Wpływ przemysłu i transportu

Badacze ocenili również wpływ zanieczyszczeń niezwiązanych z pożarami: miejskiej produkcji energii elektrycznej, przemysłu i transportu. Według ich wyliczeń źródła te mogły spowodować kolejne 1750 zgonów we wrześniu. Łączna szacowana liczba zgonów z powodu zanieczyszczenia PM2.5 w tym miesiącu wynosi 5310 przypadków.

Na Jawie, gdzie znajduje się stolica Dżakarta, CREA przypisało źródłom niezwiązanym z pożarami — przemysłowi, emisjom samochodowym i spalaniu odpadów — od 73% do 80% zgonów związanych z zanieczyszczeniem powietrza, czyli 1530 przypadków we wrześniu.

Według szacunków monitora wylesiania Nusantara Atlas pożary objęły ponad 1,9 mln hektarów w ciągu dziewięciu miesięcy do września. Eksperci w dużej mierze wiążą je z praktyką oczyszczania terenów za pomocą ognia, w tym przez firmy zajmujące się wyrębem, produkcją oleju palmowego i wydobyciem surowców.

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