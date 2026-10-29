Адвокат: сестру Імрана Хана доправили до лікарні через високий тиск — Dawn

У Лахорі, Пакистан, сестру засновника партії PTI та колишнього прем'єр-міністра Імрана Хана Норін Ніазі перевели з в'язниці Кот-Лахпат до Пенджабського інституту кардіології через високий артеріальний тиск. Про це повідомляє Dawn з посиланням на її адвоката Рану Мудассара Умера.

Обстеження в кардіологічному інституті

За словами Умера, лікарі в'язниці рекомендували перевезти Ніазі до Пенджабського інституту кардіології. Її доправили до медзакладу приблизно о 19:30, а лікарі проводили обстеження, повідомив адвокат із посиланням на джерела в лікарні.

Умер також заявив, що родичів не поінформували про погіршення стану здоров'я Норін Ніазі. За його словами, ані членам родини, ані адвокатам не дозволяли зустрічатися з трьома сестрами Імрана Хана.

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Тримання під вартою

Норін Ніазі, Аліма Хан та Узма Хан перебувають під вартою з 21 вересня за розпорядженням заступника комісара Лахора. Їх затримали відповідно до статті 3 Пенджабського ордонансу про підтримання громадського порядку 1960 року на тлі підготовки PTI до протестного маршу на Ісламабад.

За даними адвоката, жінки перебувають на другому 30-денному терміні тримання під вартою, який продовжили 7 жовтня. Первинний строк мав завершитися 19 жовтня для Аліми Хан і 20 жовтня для Узми та Норін Ніазі.

Умер також звинуватив адміністрацію в'язниці у відмові надавати сестрам ліки. Зокрема, він заявив, що Узмі Хан, яка має серцеве захворювання, медикаменти надали лише після рішення Високого суду Лахора. Представник в'язниці відкинув ці твердження та сказав, що ув'язненим дозволяють отримувати ліки й предмети щоденного вжитку.

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