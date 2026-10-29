W Lahore w Pakistanie Noreen Niazi, siostra założyciela PTI i byłego premiera Imrana Khana, została przeniesiona z więzienia Kot Lakhpat do Pendżabskiego Instytutu Kardiologii z powodu wysokiego ciśnienia tętniczego. Poinformował o tym Dawn, powołując się na jej prawnika Ranę Mudassara Umera.

Badania w instytucie kardiologii

Według Umera lekarze więzienni zalecili przewiezienie Niazi do Pendżabskiego Instytutu Kardiologii. Została ona przetransportowana do placówki medycznej około godziny 19:30, a lekarze prowadzili badania — przekazał prawnik, powołując się na źródła w szpitalu.

Umer oświadczył również, że krewni nie zostali poinformowani o pogorszeniu stanu zdrowia Noreen Niazi. Jak powiedział, ani członkom rodziny, ani prawnikom nie pozwolono spotkać się z trzema siostrami Imrana Khana.

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Pozbawienie wolności

Noreen Niazi, Aleema Khan i Uzma Khan przebywają w areszcie od 21 września na mocy zarządzenia zastępcy komisarza Lahore. Zostały zatrzymane zgodnie z artykułem 3 Pendżabskiego rozporządzenia o utrzymaniu porządku publicznego z 1960 roku, w związku z przygotowaniami PTI do marszu protestacyjnego na Islamabad.

Według prawnika kobiety odbywają drugi 30-dniowy okres aresztu, który przedłużono 7 października. Pierwotny okres miał zakończyć się 19 października w przypadku Aleemy Khan oraz 20 października w przypadku Uzmy i Noreen Niazi.

Umer oskarżył również administrację więzienia o odmowę przekazywania siostrom leków. W szczególności stwierdził, że Uzma Khan, która cierpi na chorobę serca, otrzymała leki dopiero po orzeczeniu Sądu Najwyższego w Lahore. Przedstawiciel więzienia odrzucił te twierdzenia i powiedział, że osadzonym wolno otrzymywać leki oraz artykuły codziennego użytku.

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