在巴基斯坦拉合尔，PTI创始人、前总理伊姆兰·汗的妹妹努琳·尼亚兹因高血压从科特拉赫帕特监狱被转送至旁遮普心脏病研究所。Dawn报道称，消息援引其律师拉纳·穆达萨尔·乌迈尔的话。

在心脏病研究所接受检查

乌迈尔表示，监狱医生建议将尼亚兹转送至旁遮普心脏病研究所。该律师援引医院消息人士称，她于大约19时30分被送往医疗机构，医生正在进行检查。

乌迈尔还表示，亲属未被告知努琳·尼亚兹健康状况恶化一事。他说，家属和律师都不被允许与伊姆兰·汗的三名姐妹会面。

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羁押

努琳·尼亚兹、阿丽玛·汗和乌兹玛·汗自9月21日起根据拉合尔副专员的命令被拘押。在PTI筹备前往伊斯兰堡举行抗议游行的背景下，她们依据1960年《旁遮普维护公共秩序条例》第3条被拘留。

据该律师称，这些女性正处于第二个30天羁押期，该期限于10月7日被延长。阿丽玛·汗的初始期限原定于10月19日结束，乌兹玛和努琳·尼亚兹的初始期限原定于10月20日结束。

乌迈尔还指责监狱管理部门拒绝向姐妹们提供药物。尤其是，他称患有心脏疾病的乌兹玛·汗仅在拉合尔高等法院作出裁决后才获得药物。一名监狱代表否认这些说法，并表示被拘押者可以获得药物和日常生活用品。

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