弗里德里希·瑙曼基金会将于11月7日在德国法兰克福圣保罗教堂举行的仪式上，把2026年自由奖授予伊朗人民。流亡中的伊朗末代国王之子礼萨·巴列维将代表伊朗人领取该奖项。正如《耶路撒冷邮报》报道，他将保管这一荣誉，直至能够将其移交给伊朗自由选举产生的政府代表。

自由奖创立于2006年，此前一直颁发给个人。基金会理事会成员路德维希·特奥多尔·霍伊斯强调，此次荣誉不属于巴列维个人，而属于伊朗人民。他表示，基金会并不将这一决定视为支持巴列维成为伊朗未来领导人，也不视为认可恢复君主制。

基金会作出决定的原因

基金会解释称，这一决定缘于抗议活动后大规模镇压的程度。抗议活动于2025年12月底因经济状况恶化而开始，并发展为反对教士统治的全国性运动。霍伊斯表示，在1月镇压抗议期间，安全部队杀害了数千人，当局还限制了互联网访问。

他援引了死亡人数超过5000人的估计，同时指出，准确人数难以确定。据该报报道，反对派团体和人权组织称，1月8日至9日的死亡人数可能高达5万人。霍伊斯还表示，伊朗在10月实施了70多起处决。

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巴列维在欧洲的会晤

仪式前，巴列维在布鲁塞尔和德国举行了一系列会晤，试图说服欧洲政界人士重新审视对德黑兰的方针。在布鲁塞尔，他会见了欧洲议会外交事务委员会主席戴维·麦卡利斯特，并呼吁实施额外制裁、采取措施打击与伊朗当局有关联的网络，以及与科技公司合作以绕过伊朗的互联网限制。

巴列维表示，一些欧洲政界人士开始改变对伊朗当局的态度。霍伊斯则呼吁德国和欧洲不要巩固伊朗政权，应针对侵犯人权行为实施制裁，并支持公民社会。同时，他指出，当外交有助于挽救生命时，它是正当的。

据《耶路撒冷邮报》报道，本周伊朗处决了20岁的阿米尔侯赛因·马莱基和19岁的阿米尔侯赛因·埃卜拉希米。两人因抗议期间伊斯法罕一处广场发生的事件被判刑；当局称，当时有4名安全部队人员死亡。

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