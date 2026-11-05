Фонд Фридриха Науманна 7 ноября вручит Премию свободы 2026 года иранскому народу на церемонии в церкви Святого Павла во Франкфурте, Германия. Награду от имени иранцев примет Реза Пахлави — находящийся в изгнании сын последнего шаха Ирана. Как сообщает Jerusalem Post, он будет хранить награду до тех пор, пока ее не смогут передать представителям свободно избранного правительства Ирана.

Премия свободы была учреждена в 2006 году и ранее всегда присуждалась отдельному человеку. Член попечительского совета фонда Людвиг Теодор Хойс подчеркнул, что на этот раз награда принадлежит не Пахлави лично, а иранскому народу. По его словам, фонд не рассматривает это решение как поддержку Пахлави в роли будущего лидера Ирана или как одобрение восстановления монархии.

Причины решения фонда

В фонде объяснили решение масштабом репрессий после протестов, начавшихся в конце декабря 2025 года из-за ухудшения экономической ситуации и переросших в общенациональное движение против власти духовенства. Хойс заявил, что во время январского подавления протестов силовики убили тысячи людей, а власти ограничили доступ к интернету.

Он сослался на оценки, согласно которым погибли более 5 тысяч человек, при этом отметив, что точное число установить сложно. Оппозиционные группы и правозащитные организации, по данным издания, заявляют о до 50 тысячах погибших 8–9 января. Хойс также сообщил, что в октябре в Иране было проведено более 70 казней.

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Встречи Пахлави в Европе

Перед церемонией Пахлави провел ряд встреч в Брюсселе и Германии, стремясь убедить европейских политиков пересмотреть подход к Тегерану. В Брюсселе он встретился с председателем комитета Европарламента по иностранным делам Дэвидом Макаллистером и призвал к дополнительным санкциям, мерам против сетей, связанных с иранскими властями, а также к сотрудничеству с технологическими компаниями для обхода ограничений интернета в Иране.

Пахлави заявил, что часть европейских политиков начинает менять отношение к иранским властям. Хойс, со своей стороны, призвал Германию и Европу не укреплять иранский режим, вводить санкции за нарушения прав человека и поддерживать гражданское общество. В то же время он отметил, что дипломатия оправдана, когда она помогает спасать жизни.

По данным Jerusalem Post, на этой неделе в Иране казнили 20-летнего Амирхоссейна Малеки и 19-летнего Амирхоссейна Эбрахими. Их осудили по делу о событиях на площади в Исфахане во время протестов; власти заявляли, что тогда погибли четверо сотрудников сил безопасности.

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