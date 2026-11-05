Fundacja im. Friedricha Naumanna 7 listopada wręczy Nagrodę Wolności 2026 narodowi irańskiemu podczas ceremonii w kościele św. Pawła we Frankfurcie w Niemczech. Nagrodę w imieniu Irańczyków odbierze Reza Pahlavi — przebywający na wygnaniu syn ostatniego szacha Iranu. Jak informuje „Jerusalem Post”, będzie przechowywał wyróżnienie, dopóki nie będzie można przekazać go przedstawicielom swobodnie wybranego rządu Iranu.

Nagroda Wolności została ustanowiona w 2006 roku i wcześniej zawsze przyznawano ją pojedynczej osobie. Członek rady powierniczej fundacji Ludwig Theodor Heuss podkreślił, że tym razem wyróżnienie należy nie do Pahlaviego osobiście, lecz do narodu irańskiego. Według niego fundacja nie traktuje tej decyzji jako poparcia dla Pahlaviego w roli przyszłego przywódcy Iranu ani jako aprobaty dla przywrócenia monarchii.

Powody decyzji fundacji

Fundacja wyjaśniła swoją decyzję skalą represji po protestach, które rozpoczęły się pod koniec grudnia 2025 roku z powodu pogorszenia sytuacji gospodarczej i przerodziły się w ogólnokrajowy ruch przeciwko rządom duchowieństwa. Heuss oświadczył, że podczas styczniowego tłumienia protestów siły bezpieczeństwa zabiły tysiące osób, a władze ograniczyły dostęp do internetu.

Odwołał się do szacunków mówiących o ponad 5 tysiącach zabitych, jednocześnie zaznaczając, że ustalenie dokładnej liczby jest trudne. Grupy opozycyjne i organizacje praw człowieka, według gazety, mówią o nawet 50 tysiącach zabitych 8–9 stycznia. Heuss poinformował również, że w październiku w Iranie przeprowadzono ponad 70 egzekucji.

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Spotkania Pahlaviego w Europie

Przed ceremonią Pahlavi odbył szereg spotkań w Brukseli i Niemczech, starając się przekonać europejskich polityków do zmiany podejścia wobec Teheranu. W Brukseli spotkał się z przewodniczącym Komisji Spraw Zagranicznych Parlamentu Europejskiego Davidem McAllisterem i wezwał do dodatkowych sankcji, działań przeciwko sieciom powiązanym z władzami Iranu, a także współpracy z firmami technologicznymi w celu omijania ograniczeń internetowych w Iranie.

Pahlavi oświadczył, że część europejskich polityków zaczyna zmieniać swoje nastawienie do władz Iranu. Heuss ze swojej strony wezwał Niemcy i Europę, by nie wzmacniały irańskiego reżimu, wprowadzały sankcje za naruszenia praw człowieka i wspierały społeczeństwo obywatelskie. Jednocześnie zaznaczył, że dyplomacja jest uzasadniona, gdy pomaga ratować życie.

Według „Jerusalem Post” w tym tygodniu w Iranie stracono 20-letniego Amirhosseina Malekiego oraz 19-letniego Amirhosseina Ebrahimiego. Zostali skazani w sprawie dotyczącej wydarzeń na placu w Isfahanie podczas protestów; władze twierdziły, że zginęło tam czterech funkcjonariuszy sił bezpieczeństwa.

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