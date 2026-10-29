В Лахоре, Пакистан, сестру основателя партии PTI и бывшего премьер-министра Имрана Хана Норин Ниази перевели из тюрьмы Кот-Лахпат в Пенджабский институт кардиологии из-за высокого артериального давления. Об этом сообщает Dawn со ссылкой на ее адвоката Рану Мудассара Умера.

Обследование в кардиологическом институте

По словам Умера, тюремные врачи рекомендовали перевезти Ниази в Пенджабский институт кардиологии. Ее доставили в медучреждение примерно в 19:30, а врачи проводили обследования, сообщил адвокат со ссылкой на источники в больнице.

Умер также заявил, что родственников не проинформировали об ухудшении состояния здоровья Норин Ниази. По его словам, ни членам семьи, ни адвокатам не позволяли встречаться с тремя сестрами Имрана Хана.

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Содержание под стражей

Норин Ниази, Алима Хан и Узма Хан находятся под стражей с 21 сентября по распоряжению заместителя комиссара Лахора. Их задержали в соответствии со статьей 3 Пенджабского ордонанса о поддержании общественного порядка 1960 года на фоне подготовки PTI к протестному маршу на Исламабад.

По данным адвоката, женщины находятся на втором 30-дневном сроке содержания под стражей, который продлили 7 октября. Первоначальный срок должен был завершиться 19 октября для Алимы Хан и 20 октября для Узмы и Норин Ниази.

Умер также обвинил администрацию тюрьмы в отказе предоставлять сестрам лекарства. В частности, он заявил, что Узма Хан, у которой есть заболевание сердца, получила медикаменты только после решения Высокого суда Лахора. Представитель тюрьмы отверг эти утверждения и сказал, что заключенным разрешают получать лекарства и предметы повседневного пользования.

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